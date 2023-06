37:13

Amb Xavi Martínez

Avui Jordi Torres ens porta a l'estudi Anna Escoda i Mariona Sanz per parlar de la feina humana que hi ha al Barelona Supercomputing Center, i la importància del treball dels professionals per esdevenir un centre capdavanter arreu del món, i conversem amb Mateo Valero, fundador i director del Barcelona Supercomputing Center que ens explica com va sorgir la idea d'un centre com aquest.