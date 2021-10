Avui sortim

54:57

Parlem sobre la falta de microxips i com està afectant a la indústria amb Matías Carnero, president del comité d'empresa de SEAT i Secretari General d'UGT. Reflexionem sobre el teletreball i com afecta als treballadors amb Luciano Strucchi, investigador d'EADA Business School. Coautor de l'estudi Teletreball en temps de Covid i en parlem amb alguns usuaris com la Carme Alegre, en Chema Carrasco i la Carol Pozo Soto.