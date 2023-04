04:20

Amb Xavi Martínez

Aitana és notícia i no només per la seva nova música... A la seva darrera entrevista s'ha mostrat parlant amb un accent que hauria pogut estar influenciat per la seva relació amb el cantant colombià Sebastrian Yatrá. No obstant això, no és la primera que s'ha influenciat per altres accents, Beatriz Luengo o Aznar també van tenir les seves polèmiques.