Avui sortim

24:38

Amb Xavi Martínez

Tal dia com avui fa 40 anys, els estudis Miramar d'RTVE a Barcelona es van traslladar a Sant Cugat del Vallès per tal de poder incrementar la producció i convertir-se en un dels centres de producció més importants del país. Repassem la seva història i l'aposta d'RTVE tant en l'àmbit català com en l'estatal amb Oriol Nolis, director d'RTVE a Catalunya, Lucrecia, Alícia Arévalo, Marina Ferreras (ambientació) i Pascual Labarta.