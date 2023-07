36:19

Clara Massons, organitzadora profesional, ens dóna consells per optimitzar l¿espai i per no oblidar-nos mai tot allò indispensable.

Si viatges amb avió, consulta les mides de maleta permeses com a equipatge gratuït en cabina. Per no carregar amb pes innecessari, la forma més senzilla d’evitar portar massa coses a l’equipatge és optar per una maleta rígida, d’una mida que et permeti portar-la a la cabina de qualsevol avió. Com més gran sigui la teva maleta, més coses ficaràs en ella, de manera que si és rígida no podràs “estirar” l’espai i calcularàs millor.

Planifica la maleta en funció dels dies de viatge, el lloc a què aniràs, les activitats que planeges fer i el temps que farà a la destinació. Comença per fer una llista ideal amb tot el que t’emportaries si hi hagués espai il·limitat. Quan la tinguis, tatxa aquelles coses que hagis apuntat per duplicat, els ‘per si de cas’ i totes aquelles coses que faràs servir una (o cap) vegada. Com més honest siguis a l’hora de valorar què faràs servir de veritat, millor faràs la maleta.

Coordina els outfits i porta roba específica pel propi viatge. Si tens una idea de què et posaràs cada dia (més o menys) serà més fàcil que portis el calçat adequat i que no et trobis amb que necessites unes sabates que no has portat. En la mesura del possible, opta per combinacions de roba que vagin bé amb un o dos parells de sabates, com a molt. Pel que fa a la roba per viatjar, com més ampla, fresca i còmoda sigui, millor que millor.