26:43

El secretari general de CCOO Catalunya ens parla dels resultats de les eleccions i de totes les necessitats que encara no estan cobertes.

Fa poques hores que vam votar i s'han obtingut uns números difícils de gestionar. Amb aquest resultat no hi ha cap majoria absoluta per configurar un govern. Segons el secretari general de CCOO de Catalunya, s'espera que hi hagi un 'govern progressista', i que se superi 'aquesta Espanya centralitzada'.

Un resultat que descriu com a positiu perquè 's'ha aturat un govern de la dreta radicalitzada'. Javier Pacheco recalca que després de tots els pactes que s'han donat en les municipals, el límit de dreta i ultradreta es troba molt difós, i que el fet verdaderament important i pel que hauria de vetllar els partits polítics, és per la democràcia.

Des d'un punt de vista més social, el senyor Pacheco anuncia que 's'ha de lluitar pel salari interprofessional, per les pensions, millorar el sistema de protecció social, garantir un habitatge'... Ell ho defineix com a 'capitalisme social'. Un model econòmic i social que s'ha mostrat 'exitós en els darrers anys'.