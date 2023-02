30:08

Hay un largo pasaje del Far West que merece la pena ser contado, una viviencia colectiva de soledad, trabajo duro, emigración y resistencia. La historia de los pastores vascos, cuyas costumbres llegan hasta nuestros días gracias a la pervivencia de generaciones posteriores, arraigadas en distintos estados USA. Entre mediados del siglo XIX y, postreramente, hasta la década de los setenta del siglo XX, miles de “basque sheepherders” se dedicaron al cuidado del ganado en el Oeste y allí dejaron su idiosincrasia. Como recuerda la doctora Gloria Totoricagüena, del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, debido a factores económicos, políticos, sociales y bélicos, la emigración durante muchas décadas fue un hecho común en el País Vasco. A mitad del siglo XIX, la fiebre del Oro, atrajo a vascos que se acabaron diseminando por territorios como Idaho, Nevada, California, Wyoming, Utah u Oregón. En el último tercio del siglo XIX, a partir de 1869, la posibilidad de desplazarse por tren hasta el Oeste, en lugar de hacerlo por barco alrededor del continente, facilitó la llegada de trabajadores vascos a esta zona de Estados Unidos. No obstante, muchos de los que llegaron hasta algunos de estos territorios, no fueron directamente hasta el Oeste, sino que se habían desplazado previamente desde España hasta países hispanoamericanos, como Argentina o México; y dada su experiencia previa y conocimiento, acabaron relacionándose con la economía ganadera, un negocio que estaba en crecimiento porque los primeros pobladores, los pioneros del West, iban demandando mejores condiciones de vida. En esas décadas de finales del siglo XIX, las tierras públicas se utilizaban gratuitamente para el pastoreo de animales. El asentamiento en los pueblos del Oeste era una prioridad gubernamental. Para conocer la historia de los “basque sheepherders” nos acompaña en Atlantic Express, David Río, el catedrático de Literatura Norteamericana de la UPV/EHU en Vitoria/Gasteiz.