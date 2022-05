30:08

El Altantic Express llega hoy a una ciudad con excelente comunicación ferroviaria y un pionero sistema de metro en superficíe que fue anunciado a comienzos del siglo XX como uno de los lujos y servicios del creciente Medio Oeste estadounidense. Estamos en Chicago, lugar donde se combina un fabuloso desarrollo económico, una vibrante vida musical y artística y un imponente conjunto de edificios que combina la naciente arquitectura estadounidense, cast iron o greek revival, con detalles inspirados en monumentos o edificios representativos de la vieja Europa.

El dicho popular asegura que primero levantaron Nueva York, se dieron cuenta de sus defectos y problemas, los corrigieron y entonces nació Chicago, al borde del lado Michigan, con sus vientos helados en invierno, con sus “gusty winds”, las corrientes de aire que hacen que muchos peatones tengan que cobijarse en la acera para no ser arrastrados. En la mesita de noche de los hoteles, desde los moteles hasta los más lujosos, suele haber un par de tapones para los oídos, tapones que ayudan a aislarse del zumbido nocturno del viento para tratar de concebir el sueño.

Por otra parte, a lo largo de la imponente The Magnificent Mile, The Mag Mille, La Milla Deslumbrante, se expande un segmento de edificios, rascacielos e inmuebles singulares a lo largo de la conocida Avenida Michigan.

Anastasio Sánchez es el director ejecutivo del Instituto Cervantes de Chicago, que se ha convertido en un centro de referencia de la enorme y determinante comunidad hispana de la ciudad. El actual director del Cervantes, licenciado en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, atesora una larga experiencia como docente y también una larga vinculación al Cervantes. En este viaje comparte con Atlantic Express su experiencia y las actividades y programas del Instituto Cervantes de Chicago.