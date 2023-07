30:05

El proyecto literario de libros de Ester Madero, la profesora de Primaria que acude de nuevo a Artesfera para presentarnos Tidy Up Ladybird. Where are my earrings?

Publicada por Apuleyo Ediciones, este segundo cuento de la serie, apuesta por el formato de tipo cómic que además viene integrada en un pack con un cuadernillo para colorear y para repasar todos los diálogos, para poder dibujar y pintarlo como los niños quieran. Un cuento que incluye la letra a través de un rock and roll, cantado por la autora, para enseñar a los niños las prendas de vestir y cómo ordenarlas.

Una serie para fomentar, entre los más pequeños, la conversación en inglés y la lectura interactiva con otros familiares.

Una forma atractiva para que aprendan a comunicarse día a día, mediante expresiones cotidianas, sencillas, estructuras gramaticales que a veces se dejan un poco de lado y, además, impulsar también la creatividad.