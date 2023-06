28:13

¿Alguna vez has sentido que no estás preparada para salir con éxito de aquello que tienes entre manos? ¿Has tenido que defender tu trabajo delante de alguien y en ese momento has pensado que otra persona debería estar haciendo esto en lugar de ti? ¿Por qué lo tienen más difícil las chicas que sienten el impulso de dedicarse al arte desde pequeñas? La artista y periodista Celia Gallego (Valladolid, 1997), hace un inspirador y terapéutico ejercicio de búsqueda interior en 'El síndrome de la impostora', el libro que edita a través de la plataforma de crowdfunding Dashboard. Si has pasado por ese estado de ansiedad, sentimiento de culpa y ganas de huir a causa de esa voz que te dice que eres un impostor, te interesará leer a Celia Gallego.