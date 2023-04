25:22

La gran Sara Montiel dijo en un pregón del Orgullo que «como cualquier lesbiana, yo soy mujer. Como a cualquier gay, a mi´ me gustan los hombres... ¡y mucho! Lo que no soy es homosexual, pero ya se sabe que nadie es perfecto». Ella no podía dejar de ser icónica. Juanra Sanz y Bernardo Pajares meriendan turrolate de Priego de Córdoba que nos ha traído al programa el ilustrador y traductor prieguense Carlos Valdivia Biedma, que ha trabajado mano a mano con el escritor Daniel María en 'Saritísima: Historia ilustrada de un mito' (Varietés), una carta de amor a ese mito llamado Sara Montiel, "el rostro de la libertad que más y mejor supo mantener el primerísimo plano". Con Carlos Valdivia recordamos películas como 'El último cuplé', canciones como 'Fumando espero' o momentos que ya forman parte de la cultura popular como la ¿boda? de Sara Montiel con Tony Hernández en Majadahonda o la saeta que cantó durante una Semana Santa al Cristo del Perdón en Elche.