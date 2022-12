27:25

¿Qué pueden hacer los museos para incorporar nuevas miradas sobre la historia del arte convencional? Hace unos meses Juanra Sanz y Bernardo Pajares visitaron con admiración los recorridos temáticos 'The Second Glance' en el Bode-Museum de Berlín titulados 'All Forms of Love' y 'Women' y se sorprendieron al ver que las fichas de sala estaban firmadas por una comisaria española. Ella, María López-Fanjul y Díez del Corral, conservadora de los museos nacionales de Berlín, es la invitada de este programa de Arte compacto en Radio 5. María López-Fanjul nos habla de las investigaciones rigurosas que han seguido en Berlín para mostrar en estos fantásticos itinerarios una visión más completa de lo que es habitual de las mujeres como sabias y líderes en la Biblia, aporta contexto sobre la iconografía de la Virgen María y el Niño en la magnífica 'Madonna Pazzi' de Donatello y aborda la relación de Cristo y un San Juan Evangelista afeminado que tanto se ha comentado en algunos libros superventas, casi siempre al hilo de la 'Última Cena' de Leonardo da Vinci.