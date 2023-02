59:35

DESPREZ: Benedicta es (6.55). TALLIS: Spem in alium a 40 voces (9.47). PALESTRINA: Assumpta est Maria (7.13). GUERRERO: Maria Magdalena et altere Maria (8.07). LASSO: Timor et tremor a 6 voces (4.25). BYRD: Ave Verum Corpus (4.11). VICTORIA: Ave Maria a 8 voces (4.43). LOBO: Versa est in luctum (4.36). GESUALDO: Ave, dulcissima Maria a 5 voces (4.14). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips.