01:00:19

En esta nueva ruta veraniega de #Amordiscos te sumergimos en las profundidades de un océano repleto de visiones alucinantes y melancólicas.

Lonely sea - THE BEACH BOYS

The Ocean - RICHARD HAWLEY

Love - ROBYN HITCHCOCK

A dip in the ocean - FOUNTAINS OF WAYNE

Ocean man - WEEN

Life’s an ocean - THE VERVE

Ocean of noise - ARCADE FIRE

The anchor song - BJÖRK

Pacific Ocean Blues - DENNIS WILSON

Ocean - THE VELVET UNDERGROUND

Leb’ wohl - NEU!