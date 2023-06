58:01

La fascinación por Syd Barrett, fundador de Pink Floyd, ícono de culto y mártir de la psicodelia británica, sigue generando frutos, como el recientemente estrenado documental ‘Have You Got It Yet?’. En #Amordiscos indagamos en ese hechizo. Suenan canciones dedicadas a Barrett y versiones favoritas.





Oh! Wot a dream - KEVIN AYERS

Vegetable man - THE SOFT BOYS

I know where Syd Barret lives - TELEVISION PERSONALITIES

My man Syd - THE BRIAN JONESTONE MASSACRE

Scarecrows in the rain - MYSTERY JETS

When your garden’s overgrown - PAUL WELLER

Squares, Lines & Polygons - GARDEN MUSIC PROJECT

See Emily Play - THE CHEMISTRY SET

Lucifer Sam (Live) - THE SADIES

Arnold Layne - THE VIBRATORS

Interstellar overdrive - TEENAGE FANCLUB

Terrapin - FIELD MUSIC

No good trying - SUSANNA HOFFS

Feel - CATE LE BON

Baby lemonade - SYD BARRETT

Wouldn’t you miss me (Dark globe) - SYD BARRETT