Nos adentramos en la espesura de una jungla imaginaria, una selva casi inaccesible pegada a una playa con grandes olas. Dejamos que la percusión nos guíe en esta nueva postal veraniega.



Let there be drums - SANDY NELSON

Jungle - BO DIDDLEY

Jungle beat - HAROLD & BOB

Jungle boogie - RONNY & JOHNNY

Jungle rock - HANK MIZELL

Stranded in the jungle - THE CADETS

King of the jungle - THE WILDMEN

The monkey - DAVE BARTHOLOMEW

Jungla - DIZZY GILLESPIE

Jungle concerto - XAVIER CUGAT

Jungle drums - ESQUIVEL!

Jungle madness - MARTIN DENNY

Jungle brava - LES BAXTER

Jungle call - THE ‘ROCKIN’ RAMRODS

Walking through the jungle - THE RAIDERS

Jungle fever - CHARLIE FEATHERS

Jungle fever - DICK DALE & HIS DEL-TONES