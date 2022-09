52:53

En #Amordiscos nos declaramos fans incondicionales del musitron, del clavioline y del ondioline, tres maravillosas invenciones, pequeños teclados cuyo sonido sigue encapsulado en geniales composiciones, dedicando especial atención a Max Crook y Jean Jacques Perrey.

Runaway - DEL SHANNON

I want a guy - THE SUPREMES

(You´re My) Dream come true - THE TEMPTATIONS

The Man From The Moon - THE CHAPERONES

The snake - MAXIMILIAN

Space child - SCOTT LUDWIG & MAXIMILIAM

Telsar - THE TORNADOS

Little red monkey - FRANK CHACKSFIELD’S TUNESMITHS

Portofino 1 - RAYMOND SCOTT

L’âme des Poètes - CHARLES TRENET

More - KAI WINDING

La vache et le prisioner - THE ORCHESTRA OF PAUL DURAND, JEAN JACQUES PERREY

Cigale - THE ONDIOLINE ORCHESTRA, DICK HAYMAN, JEAN-JACQUES PERREY

Swan's Splashdown - PERREY AND KINGSLEY

Visa to the stars - PERREY AND KINGSLEY

Chicken on the rocks - JEAN-JACQUES PERREY

E.V.A. - JEAN-JACQUES PERREY, FATBOY SLIM

Hats off to Larry - DEL SHANNON