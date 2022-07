53:10

En #Amordiscos seguimos fascinados por los dúos, por esa fusión entre personalidad femenina y masculina que brilla en canciones de una belleza especial.

Bonnie and Clyde - BRIGITTE BARDOT, SERGE GAINSBOURG

What now my love - SONNY & CHER

Deep Purple - NINO TEMPO & APRIL STEVENS

Some velvet morning - NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD

Darlin’ - SHE & HIM

Night nurse - DEAN & BRITTA

Just to make me feel good - ADAM GREEN & BINKI SHAPIRO

Can’t seem to make you mine - JOHNNY THUNDERS & PATTI PALLADIN

Bye bye baby - RONNIE SPECTOR, JOEY RAMONE

Sometimes always - THE JESUS AND MARY CHAIN & HOPE SANDOVAL

Come undone - ISOBEL CAMPBELL & MARK LANEGAN

To the end (La comedie) - BLUR, FRANÇOISE HARDY

Mars love Venus - THE BRUNETTES

Candy - IGGY POP & KATE PIERSON