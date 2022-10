Madonna, into the groove

56:54

Madonna Louise Ciccone se apodera de #Amordiscos. 4 décadas después de su primer sencillo, Everybody, recorremos su discografía en la visión de otros, en el homenaje de otras bandas.

Like a virgin - THE CHARADES

Shit On The Ground (Safe Neighbourhood) - THE BREAKFAST CLUB

Burnin’ up - CICCONE YOUTH

Into the groove - CICCONE YOUTH

Like a virgin - TEENAGE FANCLUB

Like a virgin - MADONNA

Material girl - WET LEG

Angel - E

Beautiful stranger - JON AUER

I deserve it - DEAN & BRITTA

Justify my love - THE PUT-ONS

Vogue - WALTARI

La isla bonita - JONATHAN WILSON