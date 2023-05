51:40

En #Amordiscos creamos nuestra propia criatura, entre abominable y adorable, fabricada con canciones. Es el día elegido para dar vida a nuestro propio Frankie, un puzzle humano, una criatura adorable construída con retazos con sus luces y sombras.





Frankenstein - SUBSONICS

I’m alive - JOHNNY THUNDER

Are you a boy or are you a girl? - THE BARBARIANS

Eyes - WINE LIPS

Stop and smell the roses - TELEVISION PERSONALITIES

If i only had a brain - CHAIN AND THE GANG

Hair - THE COWSILLS

Poison heart - RAMONES

Fear is a man’s best friend - JOHN CALE

Poor man’ - LEE HAZLEWOOD

Victim of circumstances - ROY JUNIOR

All my feelings denied - THEE HEADCOATS

Boogie shoes - ALEX CHILTON

Live the life - OBLIVIANS

Just the way you are - THE STRANGELOVES