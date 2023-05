51:46

En #Amordiscos te invitamos a sentarte en una soleada terraza primaveral con el único propósito de ver la vida pasar mientras suenan evocadores instrumentales.



Music to watch girls by - THE BOB CREWE GENERATION

Direction Saint Tropez - ANDRÉ CHARLIER, BENOIT SOURISSE

Love is just around the corner - JACKIE DAVIS

Little sunflower - DOROTHY ASHBY

While we’re young - WES MONTGOMERY

Gossipo perfecto - JEAN JACQUES PERREY

Mini skirt - ESQUIVEL!

Glow warm cha cha cha - MARTINI LOUNGE

Topless party - PIERO UMILIANI

Affair in Madrid - LALO SCHIFRIN

Dubba dub bossa - ROBBY POITEVIN

Call me - NEW CLASSIC SINGERS

Poolside patter - JACK FASCINATO

Tradewind - EDEN AHBEZ

The breeze and i - THE ISLANDERS

Wonderful land - THE SHADOWS

Saudade surf - ALBERT GINÉS

Music to watch space girls by - LEONARD NIMOY