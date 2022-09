54:02

Selección musical en torno a los turbulentos y paradójicos tiempos del periodismo. Montamos un collage sonoro sobre la ebullición informativa y la dictadura de las pantallas en la visión de artistas con algo que decir al respecto.

(Extra, read all about it) Ben - BO DIDDLEY

Watching the news - IGGY POP

Here is the news - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

News at ten - THE VAPORS

Cast of thousands - THE ADVERTS

Public image - PUBLIC IMAGE LTD.

It says here - BILLY BRAGG

Don’t look up - NICHOLAS BRITELL

Último episodio - BIZNAGA

iPhone- SPARKS

Everyday robots - DAMON ALBARN

The fake headlines - THE NEW PORNOGRAPHERS

Click bait - HEY STEVE

Algorithm - SILVER LAKE WAVES