52:40

En #Amordiscos acudimos a una de esas iglesias donde la música conseguía redimir y liberar almas a través de la música. Sesión gospel gospel con Little Richard, Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tharpe, Otis Redding y más para disfrute de los agnósticos más fervorosos.





Let the church say amen - ELDER BECK

Joy joy joy - LITTLE RICHARD

Up above my head i hear music in the air - SISTER ROSETTA THARPE

Didn’t it rain - MAHALIA JACKSON

Jesus, I’ll never forget - SAM COOKE, THE SOUL STIRRERS

I must have Jesus - THE DIXIE HUMMINGBIRDS

Straight train - THE PILGRIM TRAVELERS

Old landmark - THE CLARA WARD SINGERS

The holy ghost is here right now - REV. MILTON BRUNSON AND THE THOMPSON COMMUNITY SINGERS

Heaven on my mind - THE BLIND BOYS OF ALABAMA

Go down Moses - LOUIS ARMSTRONG, SY OLIVER CHOIR, THE ALLSTARS

Amen - OTIS REDDING

Let me ride - THE STAPLE SINGERS

He’s calling me - DOROTHY LOVE COATES, THE ORIGINAL GOSPEL HARMONETTES

Mary, don’t you weep - ARETHA FRANKLIN