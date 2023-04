54:29

Invocamos a la lluvia en #Amordiscos. Suenan canciones para conjurar a la tormenta, a los rayos y a los truenos, al olor a tierra mojada.

Make it rain - TOM WAITS

I hear the rain - VIOLENT FEMMES

Lovin’ up a storm - THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION

Stormy weather - REIGNING SOUND

Didn’t it rain - THE CLOVERTONES, ESQUERITA

Raindrops - DEE CLARK

All i needed was the rain - ELVIS PRESLEY

Raining in my heart - FLAT DUO JETS

Rain - IMMACULATE FOOLS

Rain is falling - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

The sun and the rain - MADNESS

Lluvia púrpura - TITO RAMÍREZ

El rayo - PONY BRAVO

Tormenta - GUADALUPE PLATA

La tormenta - ALBERTO PÉREZ