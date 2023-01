56:32

Llega el regalo de reyes de #Amordiscos. Seguimos una senda plagada de animales, salvajes y caseros, de granja y campo, desde los cielos abiertos a las profundidades oceánicas. ¡Desenvuelve y escucha!

The pink panther theme - HENRY MANCINI

Crocodile rock - ELTON JOHN

The lion sleeps tonight - THE TOKENS

Surfin’ bird - THE TRASHMEN

Run chicken run - LINK WRAY

Monkey man - AMY WINEHOUSE

Rock lobster - THE B-52’S

Octopus’s garden - THE BEATLES

Duo des chats - LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS

Love me do - THE WOOFERS & TWEETERS ENSEMBLE

Old blue - THE BYRDS

Do the pig - THE NEANDERTHALS

Tiger feet - MUD

Nellie the elephant - TOY DOLLS

Ride a white swan - T.REX

Speedy Gonzales - PAT BOONE

La vaca lechera (Cha cha chá) - BERBERÍA Y SU COMBO CUBANO