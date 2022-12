55:27

En #Amordiscos te servimos una sesión de baile a dentelladas para que puedas convulsionarte y mineralizarte.

Add some music to your day - THE BEACH BOYS

Juke box baby - ALAN VEGA

Tear it up - THE CRAMPS

Sex beat - THE GUN CLUB

Soul kitchen - X

Dancin’ late at night - JONATHAN RICHMAN, THE MODERN LOVERS

Do the milkshake - THE OBLIVIANS

Flat foot - THE MILKSHAKES

Billy B. Childish - THEE HEADCOATEES

Southern drums - FLAT DUO JETS

Cha-cha twist - THE DETROIT COBRAS

Land of the freak - KING KHAN AND THE SHRINES

Everybody sexareeno! - LES SEXAREENOS

Beat, move and shake - POKEY LAFARGE

Honolulu rock and roll - KITTY, DAISY & LEWIS

Let’s rock - JD MCPHERSON