América mágica

GARCÍA ZÉSPEDES: Convidando está la noche (4.6). The Harp Consort. Dir.: Andrew Lawrence-King (arpa). RUVALCABA: Cuarteto de cuerda, núm. 4, Mov. III ‘Andante variado’ (8.13). Cuarteto ‘Carlos Chávez’. ROLDÁN: La Rebambaramba (suite) (8.48). The New World Symphony. Dir.: M. T. Thomas. GINASTERA: Danzas argentinas para piano, Op. 2 (8). J. Rameix (p.). PIAZZOLLA: Las cuatro estaciones porteñas, núm. 4 ‘Verano porteño’ (6.23). L. Moreno (v.), Orq. Fil. de Londres. Dir.: A. Orozco-Estrada. GRANDA: La flor de la canela (3.40). J. D. Flórez (ten.), Orq. Sinf. de Fort Worth. Dir.: M. Harth-Bedoya.