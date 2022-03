26:19

Els refugiats sirians van rebre el mateix tracte per part d'Europa que el que estan rebent els ucraïnesos?

Siria després del Daesh amb Gabriel Garroum, Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i Màster en Política d’Orient Mitjà per la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres.

Equip del programa:

David Garriga. Criminòleg

Ariadna Trespaderne. Criminòloga.

Júlia Zabala. Analista.

Dues dates claus per Siria en els últims anys: 2011 i 2014. Primavera Àrab i DAESH. Quina repercusió han tingut en la balança de poder sobre el terreny desde el moment que comencen a operar al pais? Es posible la reconstrucció física i emocionalment del país i dels sirians?

