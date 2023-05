30:55

Expert: Marc Marginedas

Després del segrest del corresponsal de guerra Marc Marginedas per part de terroristes d’etiologia gihadista que va durar 6 mesos, com es viu després d’algo així? Quines eines per sobreviure a aquesta barbàrie utilitzes? Qui hi ha darrera aquests segrestos? I d’aquests terroristes?

Equip del programa:

David Garriga. Criminòleg

Ariadna Trespaderne. Criminòloga.

Júlia Zabala. Analista.