En tiempos tormentosos es curioso pero no llega la tormenta. Puede parecer toda una contradicción en sí misma, pero en realidad no lo es tanto. Esa tormenta acabará por purificar estos tiempos en los que las tierras parecen áridas y no florecen más que algunas malas hierbas. Pero para eso está el Reggae y su luz, Esta noche conocemos a Thierry en su primera referencia, el nuevo trabajo de Dawitt, Shanti Yalah o Makenrow o el tema que da nombre al espacio de hoy desde Cool Up Records. También nos colamos en los preparativos del International Dub Gathering a falta de poco más de un mes para su sexta edición. Es el momento, por tanto, de que este Día del Libro también lo sea de una música purificadora.