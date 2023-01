58:53

La edición número 65 de los Premios Grammy se celebra en unos días y desde Alma de león queremos dar a conocer l@s cinco nominad@s de este año. De una parte, la firme realidad Koffee, con "Gifted", los estandartes del llamado Reggae Revival, Protoje y Kabaka Pyramid, con "Third Time's The Charm" y "The Kalling", respectivamente, la apuesta atrevida de Shaggy revisando el cancionero de Frank Sinatra y el último zarpazo musical de Sean Paul: "Scorcha". Hagan sus apuestas, leones y leonas. Como suele decirse... la suerte está echada.