Esther Rolle fue una actriz afroamericana conocida mayormente por su papel de Florida Evans en la comedia de situación llamada Maude´´ en la cadena CBS y la que luego llegaría a modo de Spin Off llamada 'Good Times'. Décima de dieciocho hijos, su vida cuando era una niña no fue un camino de rosas. Comenzó la escuela secundaria en la Booker T Washington High School de Miami.Más tarde se mudó a la ciudad de New York, donde acudiría al Hunter College, a The New School for Social Research y a la Universidad de Yale.