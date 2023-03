Be Wild Be Proud, viajes responsables a África

25:55

La Asociación Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes profesionales que utilizan el viaje como herramienta de cambio social. Conocemos detalles con Nacho Pamies Massó, coordinador de los viajes, sobre todo al continente africano, con mirada humana de la Asociación Be Wild Be Proud.