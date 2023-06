56:05

Conchita nos sorprende con “La Bola de Nieve”. En su séptimo álbum de estudio, la cantante y compositora aboga por hablar alto y claro de los sentimientos en busca de la autoestima que llegó a perder en su día y que le costó recuperar. “Hubo un tiempo en el que me hablaba muy mal y necesitaba pedirme perdón. “La playa de ayer” es la canción que habla realmente de la bola de nieve que es la vida “tomas decisiones que a veces pesan y te topas con una bola delante y no te has dado ni cuenta”. En nuestro escenario interpreta junto a Guillermo Guerrero “Por las veces” y “No soy yo eres tú. Este último tema ha ayudado a que muchos de sus fans den un giro a sus vidas tal y como le comentan en los mensajes que recibe cada día. Su amiga la periodista Cristina Dalmau desvela la cara más empática y alegre de Conchita a la que conoció como fan. Y de los once retratos que ilustran el arte del disco, nos da buena cuenta la fotógrafa Tamara de la Cruz. La obra audiovisual también forma parte de este proyecto y el coprotagonista de la mayoría de sus videoclips es el actor Sergio Pozo al que ya considera parte de su familia. Otra manera divertida de componer es cuando se pone en la piel de artistas como Luz Casal quien esta noche le da las gracias por haber escrito una canción tan bella como “Volver a comenzar”. Y también se atreve con las bandas sonoras. “Camino” forma parte de Emma, un trabajo cinematográfico que cuenta la historia de una bailarina que sufre esclerosis múltiple. La actriz Marina Esteve, le agradece su sensibilidad compositiva. En definitiva, una colección de canciones que reflejan su capacidad para cantar sobre las cosas cotidianas que, sin duda, construyen lo verdaderamente importante en la vida. Y por ello, cierra el programa con El Viaje, dedicado a voz y piano a su hijo Leo.