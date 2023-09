56:09

No hay animal que defina mejor a nuestro invitado que no sea El Gallo. “El gallo canta de madrugada (cuando este argentino afincado en Madrid se acuesta normalmente), no puede haber dos gallos en un mismo corral y es el único animal capaz de cantar con los pies metidos en la mierda’. Con este apodo, Maximiliano Calvo, firma su primer álbum en solitario. La historia de un largo y bonito viaje que comienza en su ciudad natal, Rosario, y acaba en Asturias, en el hotel Piedras regentado por Miguel Fernández. Allí ha dado forma al sonido de su nuevo trabajo del que interpreta en acústico y junto a su amigo Bruno Chattas, Feng Shui, Poliamor y Cobarde. La producción corre a cargo de los 3KMKZ quienes desde México recuerdan divertidas anécdotas y le desean lo mejor. Maximiliano formó parte de la famosa banda argentina Intrépidos Navegantes hasta que emprendió su etapa en solitario. Su llegada a Madrid, ciudad a la que le dedica el tema M30, le llevó a mezclarse con los rockeros y flamencos de aquí y una familia que le acogió con los brazos abiertos fue la de Antonio Carmona quien le reconoce su versatilidad y originalidad. Gracias a su faceta prolífica como compositor, le llevó a publicar el mismo día El Gallo y El Rayo. Este último álbum de Anaju lleva la firma de nuestro invitado. Y cerramos este periplo musical con sus padres que desde Argentina lo retrotraen a sus orígenes. Y el actor y cantante José Pastor bromea con “lo increíblemente pesado” que puede llegar a ser trabajar con su amigo.