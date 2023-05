01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Unos que van, otros que vienen”. Un programa en donde recordaremos de manera telegráfica a Andrew Rourke, músico y bajista de la banda: The Smiths, reflexionando también de manera radiográfica, sobre los que se van y los que vienen. Entre nuestros invitados e invitadas, que incorporaran su legado, a futuras generaciones: Avalon Emerson, 77:78, Onipa, Morrissey, The Smiths, The Avalanches, Nabihah Iqbal, Flasher, The RH Factor, Isolde Lasoen, Sunbörn.