A lo loco y con patines

01:00:05

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Regalos musicales para el corazón”. Rememoraremos el concepto de la grabación como obsequio. Ese acto diferencial que hace años se practicaba con mucha frecuencia, con aquellas casetes que grabábamos con esmero, con paciencia, con liturgia, dependiendo lo que queríamos contar o decir. Entre nuestros invitados/as: Jon Batiste, Little Dragon, Thundercat, Balimaya Project, Hot Chocolate, Calibro 35, Sharon Van Etten, Grian Chatten, Erobique, Say She She, Joel Sarakula, Joe Harriott.