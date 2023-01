01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "Música para leer entre líneas". Hay infinidad de maneras de escuchar las canciones, de igual manera que hay mil maneras de entenderlas, comprenderlas y de asimilarlas. Muchas veces, en una primera escucha, no nos percatamos de infinidad de sutilezas, que descubrimos en posteriores escuchas o incluso años después, al volver a escucharlas. Entre nuestros invitados/as: Ezra Collective, Dina Ögon, Nick Waterhouse, The National, Bonobo, Blur, Carlos Lyra, Daniel Salinas, The xx, Andrew Wasylyk, Röyksopp, Nostalgia 77.