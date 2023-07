01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "La música que amansa a las fieras". Hablaremos de manera telegráfica del poder y el efecto que tiene la música para producir estados de placidez, en personas, animales y plantas. Un efecto purificador que afectará a todo tipo de “flora y fauna” en las interpretaciones de: The Japanese House, Lola's Dice, Teenage Fanclub, José González, Muito Kaballa, Raz & Afla, Lovetempo, The Hives, A Plane To Catch, Marlena Shaw, F.B.I.