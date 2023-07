A lo loco y con patines

01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Música de acumulación compulsiva”. No hay que confundir acumulación con coleccionismo, aunque los dos conceptos tienen paralelismos demasiado cercanos, como para confundirse y de paso confundirnos. La acumulación compulsiva de diferentes formatos musicales, puede llegar a convertirse en un trastorno. Entre nuestros invitados/as: George Duke, Daft Punk, Pete Josef, Leon Thomas, Reuben Vaun Smith, United Future Organization, Rocket Juice & The Moon, Poni Hoax, Fritz Kalkbrenner, Jarvis Cocker, Stevie Wonder.