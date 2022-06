01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical titulada: “Déficit de atención musical”. Los apasionados de la música pensamos que todo el mundo siente las canciones con la intensidad que nosotros lo sentimos, sin darnos cuenta que, para la mayoría de los habitantes del planeta la música es una cosa insignificante en sus vidas. Algo secundario, terciario y prescindible, a lo que prestan atención muy de vez en cuando. Other Lives, Curtis Harding, Lizzo, p-rallel, Greentea Peng, Stevie Wonder, Andrew Bird, Quartette Tres Bien, Brandon Coleman, Poolside, Gizelle Smith, Jill Scott, Cotonete versus Dimitri from Paris.