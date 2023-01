32:20

La vida es eso que nos ocurre mientras pensamos que no nos ocurre nada. La vida se cuela por las grietas, por las rendijas de cada instante, del tiempo, ese elemento que, como fina arena de playa, se nos cuela entre los dedos de las manos. La vida es lo que vivimos, pero también lo que olvidamos vivir, a lo que renunciamos. La vida es constante decisión en un agitado océano de posibilidades, aunque entre el sí y el no siempre queda el condicional: el qué hubiera pasado. Pero la vida no entiende de condicionales, es puro gerundio, se da en el presente, allí donde pasado y futuro se dan la mano. Allí donde todo pasa, porque el pasar el signo de nuestra condición. La vida es triste en ocasiones e incluso puede convertirse en una dura carga, pero también está repleta de momentos en los que no quisiéramos desaparecer jamás, y es en este contraste, en este puesto fronterizo, en el que aparece la conciencia de la maravilla, la conciencia de lo efímero como triunfo, de lo que se escapa para nunca volver. La vida es la victoria de lo irrepetible. En este episodio, Carlos Javier González Serrano charla con el cantautor y artista Rafael Lechowski, que escribe y canta a la vida, que la celebra en todas sus manifestaciones: en la claridad y en la oscuridad, en la duda y en la certeza, y ante todo, en el filo de lo imposible. Allí donde eternidad y fugacidad se hermanan.