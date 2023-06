Escribió Marí a Zambrano que los libros no son sólo un objeto, sino que también tienen vida propia: tienen un peso, un contenido, un lugar, un tiempo, y un espíritu. A través del contacto con ellos, los libros configuran y reconfiguran nuestras vidas. Parafraseando a Hermann Hesse, los libros no nos enseñ a n a vivir, pero sí nos hacen vivir más y mejor, más intensamente. Y es que, quizá, los libros no nos muestren cómo vivir, pero sí nos a bren caminos nuevos para sentir, interpretar o reflexionar. A demás, el libro es un instrumento privilegiado contra el totalitarismo, a l introducir nuevas propuestas de diálogo entre los lectores. Carlos Javier González Serrano charla con Javier Jiménez, director de la editorial Fórcola y escritor, sobre este plural y casi mágico estatuto de los libros: esos objetos que, como sugirió Stefan Zweig, han permitido que nunca podamos sentirnos solos. O dicho a la inversa: el libro como fiel compañero que siempre nos a compañ a .