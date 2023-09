31:52

El doctor ens explica que la neurogastronomia és la disciplina que estudia l'experiència sensorial de l'alimentació.

La UAB, l'empresa Alàbriga S´Agaró i l'Institut del Patrimoni Culinari Català han signat un acord per establir la Càtedra de Neurogastronomia – Universitat Autònoma de Barcelona a iniciativa del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal de la UAB. Es tracta de la primera càtedra del món en aquest àmbit i vol millorar la comprensió de l'experiència gastronòmica des d'una perspectiva científica.

La Càtedra de Neurogastronomia - Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu principal l'estudi, el coneixement i la investigació dels mecanismes que influeixen en la percepció i l'experiència dels aliments, així com les tècniques i tecnologies culinàries per millorar-los i fer-los més apetitosos a la vegada que saludables. S'investigarà com el cervell influeix en la percepció i el gaudi dels aliments, amb enfocaments multidisciplinaris que inclouran la neurociència cognitiva, la salut, la psicologia, el màrqueting i el disseny.

Es tracta d'aplicar aquests coneixements a dues grans àrees: les ciències de la salut en tots els vessants i les ciències de l'alimentació, amb un estudi que abasta des de les propietats dels aliments fins a la transformació per al consum. L'alimentació sana i saludable actualment és el propòsit de tots els països més avançats.

Som el que mengem? Ens ho explica Antonio Bulbena Vilarrasa, catedràtic de Psiquiatria de la Universidad Autònoma de Barcelona i fundador de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), del Parc de Salut Mar.