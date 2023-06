12:12

La lista de Xavier Trias, candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, fue la más votada en las elecciones municipales del 28 de mayo. Su acceso al cargo depende de que Esquerra Republicana le apoye a él o al socialista Jaume Collboni, que ya tiene asegurados los votos de los ediles de Ada Colau. En el informativo 24 horas de RNE, Trias asegura que está tranquilo porque no ve la posibilidad de que ninguna otra candidatura sume 21 votos y, en ese caso, gobernaría la fuerza más votada. "Esquerra Republicana me dice que tiene ganas de entrar al gobierno conmigo", afirma. En este sentido, dice que Barcelona ha votado por un cambio: "Lo único seguro es que aproximadamente el 80% de los barceloneses lo que no quiere es que gobierne la señora Colau. Quien quiera juntarse con la señora Colau se va a llevar una bofetada".