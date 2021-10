"El último cuento" de May Borraz, con Jordi Corominas

Regresa Jordi Corominas a 24 horas de RNE para ofrecer cada semana una visión distinta de la cultura, bien sea con libros, exposiciones o acontecimientos de actualidad que merezcan ser reseñados. Y lo hace con El último cuento, escrito por la barcelonesa May Borraz y editado por Calypso. En el habla de "la Manuela", la abuela de la autora, que luchó durante años por encontrar los restos de su abuelo que, según la versión oficial, se suicidó el 17 de abril de 1939 en la localidad de Andorra, en Teruel. Sebastián Blasco, defensor de la República, murió 17 días después de la guerra civil española. May indaga y descubre tres versiones de la muerte de su abuelo. La primera, habla de que lo asesinaron con un tiro en la espalda por el hecho de ser republicano; la segunda narraba que se cortó el cuello tras gritar "viva la república"; la tercera, se acerca más a la verdad, después de que su nieta no se creyera las anteriores versiones.