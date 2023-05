UAVAT: "No dejaremos abandonadas a las víctimas"

27:07

La Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) pone fin a su actividad por falta de apoyo

La Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) pone fin a su actividad por falta de apoyo de las administraciones públicas. Nació hace cinco años en Catalunya, tras los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Hablamos con Robert Manrique, asesor de esta unidad y superviviente del Atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. "Estamos pasando por lo mismo que hace 30 años. Intentamos asistir al mayor número de víctimas posible, pero todo son trabajas, problemas y excusas", afirma. Manrique segura que "la Administración no es proactiva con las víctimas del terrorismo", sino que exige que ellas acudan. "De las más de 200 personas que hemos encontrado, solo 3 nos dijeron que les habían llamado", añade. Aunque cesen su actividad formalmente, no termina su compromiso: "No dejaremos abandonadas a las víctimas".