10:58

El Partido Popular ha solicitado a la Junta Electoral Central que abra expediente sancionador al presidente del CIS por los 'trackings' del 23J. Es decir, por los datos que analizan la evolución de la intención del voto.

En el informativo 24 horas de RNE, José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Socilógicas (CIS), asegura que "ni los partidos ni el Gobierno tuvieron acceso a la encuesta porque no se terminó hasta el 2 de agosto". Tezanos cree que el PP "no tiene a nadie que les orienten y piensan que todo en sociología es cuestión de cañonazos". El presidente del CIS también ha hablado de la encuesta postelectoral que está apunto de publicarse: "Tiene una muestra de 1.000 entrevistas y en ella se especifica por qué se vota y los que no votan por qué no lo hacen". Además, José Félix Tezanos se pregunta en qué artículo se prohíbe la amnistía: "Son debates absurdos"