"La seguridad de la energía nuclear no está en cuestión"

11:09

Manuel Fernández Ordóñez, doctor en Física Nuclear

Manuel Fenández Ordóñez, doctor en Física Nuclear y divulgador científico, se ha acercado hasta los micrófonos del 24 horas de RNE para presentar su libro NUCLEARES. SÍ, POR FAVOR. Por qué la energía nuclear es la energía del futuro. Fernández Ordóñez asegura que "las centrales nucleares son la herramienta más apropiada para la lucha contra el cambio climático" y explica que "la seguridad de la energía nuclear es algo que no está en cuestión, es uno de los mitos con los que se ha opuesto siempre el ecologismo". Sobre Chernóbil, el doctor en Física Nuclear insiste en que "fue un accidente en una instalación nuclear" y que "no es un ejemplo para las centrales nucleares occidentales y españolas". En España, Manuel Fernández Ordóñez dice que "no deberíamos prescindir de la fuente de energía que produce el 20% de la electricidad de nuestro país".