UP: "La sedición es un delito a todas luces anacrónico"

09:12

Sofía Castañón, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha acogido hoy el primer debate sobre la reforma del delito de sedición. Uno de sus principales impulsores ha sido el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Sofía Castañón, su portavoz adjunta en el Congreso, lo ha definido como un delito "a todas luces anacrónico". Concretamente, ha mostrado su preocupación por "la parte que habla del agravamiento por desórdenes públicos". Sobre los ataques a la ministra Irene Montero por parte de Vox, Castañón afirma que se trata de "violencia política que se estaba ejerciendo contra todas las mujeres". También se refiere al partido de ultraderecha para acusar su falta de participación en la aprobación de los presupuestos: "No han presentado enmiendas y no han votado porque trabajar cansa". Cree que la polémica por la ley del 'solo sí es sí' no desvirtuará la celebración del 25N: "Es un síntoma de que la violencia contra las mujeres se ejerce todo el tiempo".